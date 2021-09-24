В Пентагоне ответили на предложение расширить военные контакты с Россией

Пентагон в ответ на предложение армии расширить контакты с Россией: они ограничены законом

В Пентагоне ответили на предложение генерала армии США Марка Милли расширить военные контакты с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что контакты ограничены законом и сведены к каналам, необходимым для предотвращения конфликтов.

24 сентября генерал армии США и 20-й председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Вашингтон должен изучить способы расширения военных контактов с Москвой и наладить более тесные связи с российскими вооруженными силами. По мнению генерала, России и США необходимо рассмотреть возможность допуска наблюдателей друг друга на военные учения, что в настоящее время запрещено.

Ранее глава Северного командования Вооруженных сил (ВС) США генерал Глен Ванхерк назвал Россию главной военной угрозой для Соединенных Штатов Америки (США). По его мнению, несмотря на то, что Китай представляет для США «долгосрочную экзистенциальную угрозу», на сегодняшний день в военном плане наибольшую угрозу для США представляет собой Россия благодаря ее подводным лодкам, бомбардировщикам и крылатым ракетам.