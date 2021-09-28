Песков отказался комментировать идею использования США российских баз

Песков не стал комментировать публикации о желании США использовать российские базы

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать данные СМИ о желании США использовать российские базы в Центральной Азии после ухода из Афганистана. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента добавил, что в публикации есть отсылка к переговорам российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. По словам Пескова, все, что можно было рассказать о них, «было рассказано».

Кроме того, представитель Кремля отказался отвечать на вопрос, есть ли в настоящее время актуальные переговоры об использовании военных баз.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США заинтересовались возможным использованием российских военных баз в Средней Азии. По данным издания, это обсуждали на встрече в Финляндии 22 сентября глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли и начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

В июле 2021 года министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что попытки Штатов разместить в Средней Азии собственные военные базы не приведут ни к чему хорошему.