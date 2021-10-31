В США заявили о наращивании российских сил у границы с Украиной

Официальные лица в США и европейских странах заявили о наращивании российских сил у границы с Украиной. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По информации издания, зафиксированная переброска части техники к границе с Украиной и «необычные перемещения техники и военных на западном фланге России» вызывают обеспокоенность у США.

Из публикации следует, что представители стран начали замечать эти перемещения в последние недели после того, как Россия в середине сентября завершила масштабные совместные с Белоруссией учения «Запад - 2021».

Ранее дипломат Константин Воронцов заявил об отсутствии доказательств наличия войск России на Украине. «Что касается непрекращающихся попыток приписать нам военное вмешательство в события на юго-востоке Украины, то нам не представлено ни одного убедительного доказательства присутствия там российских войск просто потому, что их там нет и никогда не было», — сказал дипломат.