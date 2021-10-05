Генерал ВСУ предрек Украине разгром в Донбассе

Бывший командующий Внутренними войсками Украины, генерал армии Александр Кихтенко предрек Украине разгром в случае военной операции в Донбассе. Об этом он заявил в эфире канала «Первый независимый», передает РИА Новости.

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По его словам, для урегулирования конфликта киевским властям следует пойти на определенные уступки. При этом генерал ВСУ отметил, что Киеву необходимо оставить одну «красную линию» — изменения в Конституцию и создание отдельных республик в Донецкой области.

Украинский военный также подчеркнул, что ситуация в регионе заметно ухудшилась и Украине придется уступить больше, чем ей предлагалось в 2015 году. Он добавил, что если украинские власти захотят решить вопрос силой, то их будет ожидать серьезное поражение.

Ранее командующий Операцией Объединенных сил (ООС) Александр Павлюк заявил, что украинские военные могут вести огонь по позициям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) по своему усмотрению, без согласования с Киевом, несмотря на договоренности о перемирии. «Четко прослеживаются попытки противника провокациями заставить нас стрелять в ответ. У нас нет запрета на открытие огня. Каждый командир на месте принимает решение, чтобы уберечь личный состав», — подчеркнул Павлюк.

