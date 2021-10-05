В ДНР задержали комбата Дизеля

Сотрудники правоохранительных органов самопровозглашенной Донецкой Народной республики (ДНР) задержали известного комбата Петра Ручьева по прозвищу Дизель. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники.

Ручьев командовал одним из танковых подразделений республики, принимал участие в вооруженном конфликте с 2014 года, включая штурм аэропорта Донецка и операции в Дебальцево.

Канал отмечает, что Дизель числится на хорошем счету как отважный и честный офицер. При этом, как выяснил «Московский комсомолец», причиной задержания Ручьева могли стать обвинения в присвоении недвижимости и прочего имущества в Донбассе, вымогательстве и прочих преступлениях финансового характера. В частности, один из бойцов пожаловался, что комбат отобрал у него денежное довольствие в размере 145 тысяч рублей.

Ранее 5 октября Мосгорсуд рассмотрел жалобу на продление срока ареста бывшего министра ДНР Александра Тимофеева и решил оставить его под стражей. Защита обвиняемого в мошенничестве на пять миллионов долларов просила освободить его из СИЗО, указывая, что он не сможет оказать давление на участников расследования. Адвокаты также указали суду, что у Тимофеева имеется звание генерал-майора, он является героем ДНР, занимал должности министра доходов и сборов и вице-премьера республики. Позднее министр перебрался в Москву, где стал фигурантом уголовного дела об афере. По версии следствия, Тимофеев за пять миллионов долларов обещал помочь бизнесмену Сергею Шпаку с закрытием уголовного дела о хищении у крупного российского холдинга 1,8 миллиарда рублей.