Бывшего министра ДНР оставили под стражей за аферу на пять миллионов долларов

Мосгорсуд рассмотрел жалобу на продление срока ареста бывшего министра самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Тимофеева и решил оставить его под стражей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Защита обвиняемого в мошенничестве на пять миллионов долларов просила освободить его из СИЗО, указывая, что он не сможет оказать давление на участников расследования. Адвокаты также указали суду, что у Тимофеева имеется звание генерал-майора, он является героем ДНР, занимал должности министра доходов и сборов и вице-премьера республики. Кроме того, у него проблемы со здоровьем после тяжелого ранения в 2017 году, полученного в результате покушение в Донецке. Второй раз он пострадал в 2018 году, когда сопровождал главу ДНР Александра Захарченко, погибшего от взрыва в донецком кафе «Сепар». После этого министр перебрался в Москву, где стал фигурантом уголовного дела об афере.

По версии следствия, Тимофеев за пять миллионов долларов обещал помочь бизнесмену Сергею Шпаку с закрытием уголовного дела о хищении у крупного российского холдинга 1,8 миллиарда рублей. Сообщником Тимофеева следствие считает Игоря Сосновского, который в прошлом был советником премьера Украины Николая Азарова.

Из дела следует, что Тимофеев и Сосновский за полмиллиона долларов предлагали Шпаку организовать передачу его дела из МВД в ФСБ с помощью письма директора спецслужбы Александра Бортникова министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Затем расследование, по словам бывших госслужащих, должно быть прекращено, обвиняемого бизнесмена переведут в свидетели и снимут с международного розыска. Шпак понял, что его обманывают, и обратился в ФСБ.

27 апреля его представитель передал помеченные спецраствором деньги Сосновскому в московском ресторане. Силовики задержали его, а затем и Тимофеева. На следствии Сосновский полностью признал свою вину и дал показания на сообщника, но тот настаивает на своей невиновности.