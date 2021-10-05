Украинским военным разрешили вести огонь в Донбассе по своему усмотрению

Командующий ООС: украинским военным можно вести огонь в Донбассе без согласования с Киевом

Украинские военные могут вести огонь по позициям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) по своему усмотрению, без согласования с Киевом, несмотря на договоренности о перемирии. С таким заявлением на встрече с делегацией государственных должностных лиц Эстонии выступил командующий Операцией Объединенных сил (ООС) Александр Павлюк, пишет «Страна.ua».

Материалы по теме «Должны быть нормальные, человеческие отношения» Главный переговорщик Украины по Донбассу — о прекращении конфликта, отношениях с Россией и Крыме Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой

27 июля 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) представителями Украины, России и ОБСЕ. Согласно достигнутым соглашениям, военнослужащим обеих сторон разрешено вести ответный огонь лишь в исключительных случаях с санкции высшего военного руководства.

«Четко прослеживаются попытки противника провокациями заставить нас стрелять в ответ. У нас нет запрета на открытие огня. Каждый командир на месте принимает решение, чтобы уберечь личный состав», — заявил Павлюк.

Аналогичное заявление в конце сентября 2021 года сделал главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Специальной директивой он снял все ограничения на ответный огонь для украинских военных в зоне конфликта и разрешил использовать им все доступное вооружение.

Ранее пресс-секретарь делегации ЛНР на Минских переговорах Мария Ковшарь заявила, что в районе подконтрольного ЛНР села Желобок появилась новая горячая точка. За несколько дней снайперы ВСУ убили в этом районе двоих сотрудников Народной милиции Луганска. Киев отвергает обвинения в обстрелах.