Немецкая медиасреда искажает факты о ситуации в Донбассе и идет неправедной дорогой к обрыву профессиональных стандартов. С обвинениями в адрес СМИ Германии выступила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, которая в своем Telegram-канале прокомментировала статью журналиста Bild Юлиана Репке.

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В опубликованной статье автор рассматривает реакцию международной общественности на обострение в Донбассе и знакомит читателей с мнением аналитика британской информационной службы IHS Алекса Кокшарова, который заявляет о том, что Украина не нарушала Минские соглашения, применяя беспилотные летательные аппараты (БПЛА), так как на момент заключения соглашений, а именно в 2014-2015 годы, Киев просто не имел доступа к каким-либо БПЛА.

Данное утверждение эксперта Захарова назвала беспардонным враньем. Дипломат напомнила, что запрет на использование БПЛА содержится в 7-м пункте меморандума по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы (ТКГ) относительно шагов, направленных на имплементацию мирного плана от 2014 года, а также в комплексе мер по выполнению Минских соглашений от 2015 года.

В конце комментария Захарова также сыронизировала по поводу стоимости экспертных услуг Кокшарова, чьи консультации по телефону якобы стоят тысячу долларов. «Думаю, у Bilda есть скидка постоянного клиента телефонных услуг, как выяснилось, эксперта с низкой социальной ответственностью», — заключила представитель российского МИД.

Обстановка в Донбассе обострилась 26 октября. ВСУ впервые применили в бою турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Кроме того, власти ДНР утверждают, что украинские военные заняли село Старомарьевка в «серой зоне». Киев официально не подтверждает эту информацию.

