Украину уличили в намерении втянуть Россию в боевые действия в Донбассе

Нарушение Украиной Минских соглашений привело к эскалации напряженности на линии разграничения в Донбассе, обострение ситуации на Востоке Украины налицо. Так министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал в эфире телеканала «Россия 24» применение Киевом турецкого беспилотника Bayraktar.

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По его словам, Киев разжигает конфликт, чтобы вынудить Москву дать ответную реакцию. «Попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения, и, наверное, втянуть Россию в какие-то силовые действия, они наблюдаются», — уличил Лавров власти республики в провокационных намерениях.

При этом глава МИД напомнил, что Россия не причастна к боевым действиям на Востоке Украины, а также заявил, что обвинения в адрес Москвы в разрушении территориальной целостности Украины являются «нечистоплотными». Дипломат пояснил, что страну разрушают те, кто пытается сделать из нее суперунитарное государство, в котором нет места языкам национальных меньшинств.

Обстановка на Донбассе обострилась 26 октября. ВСУ впервые применили в бою турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Кроме того, власти ДНР утверждают, что украинские военные заняли село Старомарьевка в «серой зоне». Киев официально не подтверждает эту информацию.

Кроля того, к эскалации привело задержание украинскими военными гражданина России, представителя самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрея Косяка.