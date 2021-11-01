Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрелов в Донбассе

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело о преступлениях в отношении жителей ДНР

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела украинскими силовиками территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, ее слова приводятся на сайте ведомства.

«При подтверждении данных о преступлениях в отношении жителей Донецкой Народной Республики Председатель СК России поручил Главному следственному управлению незамедлительно возбудить уголовное дело по ст.356 УК РФ (Применение запрещенных средств и методов ведения войны)», — говорится в заявлении.

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Следственный комитет также примет меры по выявлению конкретных лиц, причастных к обстрелам ДНР, будет организован их розыск, чтобы впоследствии виновные предстали перед судом.

26 октября министр иностранных дел (МИД) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова заявила, что подразделения Вооруженных сил Украины предприняли попытку захватить село Старомарьевка в Тельмановском районе, которое находится на линии разграничения в Донбассе. По словам главы внешнеполитического ведомства ДНР, украинские военные попытались занять село 25 октября. Она также отметила, что подобные провокации со стороны Киева недопустимы, и призвала участников конфликта вернуться к дипломатическому урегулированию.

В этот же день стало известно, что Вооруженные силы Украины впервые задействовали в боевых действиях Bayraktar. В сети появились кадры с ударами дрона.

