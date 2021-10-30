Украинские военные опровергли данные о взятии села в Донбассе с 37 россиянами

Украинские военные опровергли данные о взятии находящегося в «серой зоне» села Старомарьевка в Донбассе с 37 плененными россиянами. Пресс-центр 93-й бригады «Холодный Яр» (экстремистская организация, запрещенная на территории России) отрицает информацию, опубликованную главным редактором местного издания «Цензор.нет» Юрием Бутусовым. Об этом организация сообщила в Facebook.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что ведомство проверит сообщение о 37 россиянах, которых солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) взяли в плен в находящемся в «серой зоне» селе Старомарьевка в Донбассе.

Помимо этого, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о солдатах ВСУ с 37 россиянами. По ее словам, в ведомстве будут делать все возможное для защиты прав и интересов граждан России, «где бы они ни находились, в том числе в Донбассе».