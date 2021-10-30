Глава ДНР заявил о подготовке Украиной войны

Глава ДНР Пушилин: сигналы говорят о том, что Украина готовится к войне или провокации

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о подготовке Украиной войны или серьезной провокации. Он рассказал о признаках подготовки Киевом провокации в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«У нас есть такое тоже ощущение. Все признаки, которые являются явными, и ряд других сигналов говорит о том, что Украина готовится то ли к войне, то ли к очень серьезной провокации. Например, занятие тех или иных (сел) или выход на границу (с Россией)», — высказал мнение Пушилин.

Глава ДНР предположил, что Украина стягивает силы и технику на южном направлении, так как хочет отрезать республику от моря.

30 октября официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что ведомство проверит сообщение о 37 россиянах, которых солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) взяли в плен в находящемся в «серой зоне» селе Старомарьевка в Донбассе.

Ранее Пушилин подтвердил сообщения о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли село Старомарьевка, и рассказал об обстановке в населенном пункте. По его словам, в Старомарьевке находятся не только «просто взрослые люди», но и дети, и старики. У властей есть полный список жителей, однако освободить их мирным способом «крайне проблематично».