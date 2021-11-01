Украине пригрозили выходом России за рамки резких слов в Донбассе

NI: Россия может выйти за рамки резких слов в адрес Киева после появления дрона в Донбассе

Автор статьи для журнала National Interest Макр Эпископос пригрозил Украине, что Россия может выйти за рамки резких слов после того, как в Донбассе появился и был использован ударный турецкий дрон Bayraktar.

«Следует обратить внимание на некоторые ранние сигналы, согласно которым реакция Кремля на эти предполагаемые "провокации" может выйти за рамки резких слов», — уверен обозреватель.

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Эпископос полагает, что Россия якобы перебрасывает войска к западным границам. Он указал, что закупка Киевом турецких беспилотников может спровоцировать эскалацию конфликта в Донбассе.

По словам автора статьи, Москва считает нарушением Минских соглашений использование турецких беспилотников на линии разграничения, в то время как Украина с этим не согласна.

Ситуация в Донбассе обострилась после того, как Вооруженные силы Украины заявили о первом использовании в бою в регионе турецкого беспилотника Bayraktar. Президент Украины Владимир Зеленский обосновал их применение тем, что Киев использует их в оборонительных целях. По его словам, ВСУ применили ударный дрон в ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны противника.

