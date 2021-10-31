ЛНР обвинила Украину в переброске гаубиц на станцию в Донбассе

Народная милиция ЛНР заявила, что на станцию Рубежное в Донбассе прибыли гаубицы

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинила Вооруженные силы Украины (ВСУ) в переброске гаубиц на железнодорожную станцию. Об этом в воскресенье, 31 октября, сообщается на сайте милиции.

В ЛНР утверждают, что за сутки украинские войска один раз нарушили перемирие, выпустив пять гранат по району населенного пункта Молодежное. При этом противник продолжает размещать вооружение и военную технику на подконтрольной Киеву территории, заявили в Луганске.

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«За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения, на железнодорожную станцию в населенном пункте Рубежное отмечено прибытие двенадцати 152-миллимитровых буксируемых гаубиц "Мста-Б", пятнадцати 152-миллиметровых буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б" и пяти противотанковых пушек МТ-12 "Рапира"», — сообщает Народная милиция ЛНР.

При этом украинский штаб Операции Объединенных сил (ООС) сообщил в Facebook, что 30 октября силы самопровозглашенных республик Донбасса шесть раз нарушили режим перемирия, 31 октября — два раза.

«В Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии соприкосновения», — заявили в штабе.

Обстановка на Донбассе обострилась 26 октября. ВСУ впервые применили в бою турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Кроме того, власти ДНР утверждают, что украинские военные заняли село Старомарьевка в «серой зоне». Киев официально не подтверждает эту информацию.