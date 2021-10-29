На Украине рассказали о неизбежной войне в Донбассе

Украинский политолог Андрей Головачев рассказал о неизбежной войне в Донбассе на страницах издания «Главред».

По мнению Головачева, последствия применения турецкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar TB2 в Донбассе могут оказаться не совсем такими, на которые рассчитывает украинское руководство. При этом украинские военные стоят перед выбором, применять или не применять беспилотники.

Как отметил Головачев, если от применения Bayraktar все же откажутся, то это будет «огромный психологический проигрыш и разочарование в войсках». «Значит, необходимо будет применять Байрактары. Но это будет означать перевод боевых действий на совершенно другой уровень и с очень трудно прогнозируемыми последствиями», — добавил он.

Эксперт заключил, что возобновление крупномасштабных боевых действий в Донбассе «практически неизбежно». «И, возможно, украинское руководство исходит именно из этой логики», — констатировал Головачев. Однако в таком случае «надо было применять сразу же боевые ракеты», выразил мнение политолог.

