Лавров рассказал о нежелании Запада превращать Украину в монстра

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о нежелании Запада в 2014 году превращать Украину в монстра. Об этом 1 ноября сообщает РИА Новости.

Лавров рассказал, что после референдума в Крыму встретился в Вене с тогдашними госсекретарем США Джоном Керри, верховным представителем ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон, и.о. главы МИД Украины Андреем Дещицей. Они согласовали текст, в котором говорилось, что Вашингтон, Брюссель и Москва приветствуют намерения Киева «провести общенациональный диалог по вопросам федерализации с участием всех регионов».

«То есть, тогда еще ни американцы, ни ЕС не хотели делать из Украины такого "монстра". Они хотели, чтобы там было по-настоящему демократическое государство, где все регионы и, главное, все национальные меньшинства чувствовали бы себя сопричастными к общей работе», — сказал Лавров.

Ранее глава МИД назвал истерикой заявления ряда стран Евросоюза о том, что Белоруссия при поддержке России намеренно усугубляет миграционный кризис на границе. Он заявил, что такое поведение недостойно серьезных политиков.