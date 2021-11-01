Лавров уличил страны ЕС в истерике из-за Белоруссии

Глава МИД Лавров назвал истерикой заявления ЕС о роли Минска и Москвы в кризисе на границе

Заявления ряда стран Европейского союза (ЕС) о том, что Белоруссия при поддержке России намеренно усугубляет миграционный кризис на границе, — это истерика, недостойная серьезных политиков. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.

Дипломат уличил европейскую сторону в международно-правовой беспомощности, о которой говорят «полуистеричные крики» о роли Минска и Москвы в сознательном налаживании потоков беженцев в ЕС. Он подчеркнул, что требования в адрес белорусского президента Александра Лукашенко не пускать беженцев в страны объединения противоречат международному гуманитарному праву.

Глава МИД России назвал текущую ситуацию с нелегальными мигрантами «результатом авантюр Запада». Он напомнил о масштабных потоках беженцев из Ирака, Сирии и Афганистана, где проходили операции западных государств. «Перечисляя все эти страны, откуда "импортируется" нестабильность в виде нелегальных мигрантов, давайте не будем забывать, в чем причина развала этих государств», — заключил он.

26 октября в МВД Германии раскрыли схему «белорусского транзита» беженцев в ЕС. Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что «перевозка» мигрантов через границу Белоруссии со странами Евросоюза, которой фактически занимается Минск, является гибридной угрозой для европейского сообщества. До этого лидеры стран ЕС согласовали пакет новых санкций против правительства Белоруссии из-за ситуации с мигрантами.