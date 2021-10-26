В Германии раскрыли схему «белорусского транзита» нелегалов в ЕС

Минск активно содействует переброске нелегальных мигрантов в страны Европейского союза (ЕС), о чем свидетельствуют штампы белорусских пограничников в их паспортах. Схему «белорусского транзита» беженцев в ЕС раскрыл в беседе с DW представитель МВД Германии Стив Альтер.

По его словам, перед прилетом в Белоруссию граждане ближневосточных стран получают 30-дневную визу через некое туристическое агентство, заплатив при этом депозит в размере от четырех до двенадцати тысяч долларов. Затем, пояснил немецкий правоохранитель, мигранты прибывают в Минск, где их в зависимости от «пакета услуг» направляют либо в гостиницу, либо в зал ожидания.

После того как набирается достаточное количество людей, пограничники везут беженцев к западной границе и иногда даже помогают им попасть в Польшу, перерезав ограждения. Уже на польской стороне беженцы с помощью геолокации в смартфоне определяют местоположение человека, который повезет их дальше на запад, в Германию, добавил Альтер.

Представитель МВД ФРГ подчеркнул, что польско-германскую границу нелегалы преодолевают и на фургонах, и на такси, и на общественном транспорте. Только после этого, заключил он, «турагенты» получают оплату с депозитного счета.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «перевозка» мигрантов через границу Белоруссии со странами Европейского союза, которой фактически занимается Минск, является гибридной угрозой для европейского сообщества. 22 октября лидеры стран ЕС согласовали пакет новых санкций против правительства Белоруссии из-за ситуации с мигрантами.