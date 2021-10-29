В полицейском профсоюзе Германии испугались коллапса из-за ситуации с мигрантами

Если правительство Германии в ближайшее время не предпримет меры, чтобы урегулировать ситуацию с мигрантами на границе с Польшей, это приведет к коллапсу и миграционному кризису, который государство переживало в 2015 году. Об этом в интервью Bild заявил глава немецкого полицейского профсоюза Хайко Теггац.

Он назвал тысячи нелегалов, ежедневно «пересекающих границы страны на востоке и юге», тревожным сигналом и проблемой, требующей скорейшей реакции со стороны властей. «Это не запугивание, а неопровержимые факты. Этими цифрами оперирует само министерство», — отметил Теггац.

В полицейском профсоюзе испугались, что бездействие правительства может привести к «краху архитектуры безопасности на границе» и неконтролируемому въезду мигрантов. Теггац рассказал, что написал письмо федеральному министру внутренних дел Хорсту Зеехоферу с требованием ввести временный контроль на границе с Польшей. Он указал, что ждал ответа на свой запрос от чиновника две недели, и призвал правительство не откладывать проблему, а «действовать быстро».

В свою очередь Зееховер подтвердил Bild, что «впервые за много лет» число прибывших в страну мигрантов за один день превысило тысячу человек. Он подчеркнул, что министерство должно принять срочные меры.

26 октября в МВД ФРГ раскрыли схему «белорусского транзита» беженцев в Евросоюз. По словам представителя МВД Германии Стива Альтера, перед прилетом в Белоруссию граждане ближневосточных стран получают 30-дневную визу через турагентство, заплатив депозит от четырех до 12 тысяч долларов. После того как набирается достаточное количество людей, пограничники помогают им попасть в Польшу. На польской стороне беженцы определяют местоположение человека, который повезет их дальше на запад, в Германию.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока начали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище в Евросоюзе. В Вильнюсе высказывали предположение, что белорусские власти используют своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывают на этом.