Семью Лукашенко обвинили в организованной торговле людьми

Государственный секретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон обвинил семью президента Белоруссии Александра Лукашенко в организованной торговле людьми. Об этом сообщает DW.

По его словам, родственники политика целенаправленно организуют поездки мигрантов, прибывающих в Белоруссию, к ее границам со странами Евросоюза. Бон считает, что цель белорусской стороны — ослабить и разобщить ЕС.

Представитель МИД Франции заявил, что президент Белоруссии хочет заманить ЕС в ловушку, утверждая, что Европа нарушает собственные принципы. Бон призвал действовать решительно и гуманно в ситуации на польско-белорусской границе.

26 октября в МВД ФРГ раскрыли схему «белорусского транзита» беженцев в ЕС. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «перевозка» мигрантов через границу Белоруссии со странами Европейского союза, которой фактически занимается Минск, является гибридной угрозой для европейского сообщества. До этого лидеры стран ЕС согласовали пакет новых санкций против правительства Белоруссии из-за ситуации с мигрантами.

