Поляки начали патрулировать границу с Белоруссией на самолетах

Польские пограничники начали патрулировать границу с Белоруссией на самолетах малой авиации. Об этом сообщает Telegram-канал «Белсат» со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Речь идет об участке в районе Бреста, там попасть из Белоруссии в Польшу можно только переплыв реку Буг. На легких самолетах могут быть установлены тепловизоры и камеры, чтобы видеть людей, скрывающихся в высокой траве.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что власти направят еще 2,5 тысячи военных на границу с Белоруссией. Решение о переброске дополнительных сил было принято после нападения нелегальных мигрантов на польских пограничников.

По словам министра, надежность границы будут обеспечивать в общей сложности около 10 тысяч солдат, помимо служащих Пограничной стражи.

24 октября несколько десятков мигрантов из стран Ближнего Востока дважды попытались нелегально прорваться из Белоруссии в Польшу и штурмовали границу. На опубликованных кадрах было видно, как они забрасывали силовиков камнями и ветками. Двое солдат были госпитализированы. Задержаны 19 человек, в основном сирийцы.