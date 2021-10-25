Польша увеличит число военных на границе с Белоруссией после нападения нелегалов

Глава Минобороны Польши сообщил о переброске еще 2,5 тысяч солдат на границу с Белоруссией

Власти Польши направят еще 2,5 тысячи военных на линию границы с Белоруссией. Решение о переброске дополнительных сил охраны границы и увеличении их числа было принято после нападения нелегальных мигрантов на польских пограничников, сообщил в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, надежность границы будут обеспечивать в общей сложности около 10 тысяч солдат, помимо служащих Пограничной стражи. Глава Минобороны отметил, что жителям приграничных районов помогают добровольцы из числа Войск территориальной обороны.

25 октября Пограничная служба Польши сообщила, что несколько десятков мигрантов из стран Ближнего Востока дважды попытались нелегально прорваться из Белоруссии в Польшу и взяли штурмом государственную границу двух стран.

На кадрах видно, как нелегалы забрасывают силовиков камнями и ветками, а также пытаются сломать колючие ограждения подручными предметами. «Двое солдат были госпитализированы», — говорится в сообщении. Число раненых мигрантов при этом не уточняется.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Организованные группы мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока начали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище в ЕС. Брюссель полагает, что белорусские власти используют национального туроператора «Центркурорт» для переправки нелегалов к своим западным границам и зарабатывают на этом.