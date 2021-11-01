Зеленский обсудил поставки газа с эмиром Катара

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани на полях климатической конференции ООН в Глазго. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Темой их переговоров стала активизация двусторонних торгово-экономических отношений и военно-техническое сотрудничество между странами. Отмечается, что главы государств также обсудили возможность и условия поставки на Украину катарского сжиженного газа.

Помимо всего прочего, Зеленский поблагодарил катарскую сторону за содействие в эвакуации украинских граждан из Афганистана и в очередной раз пригласил Аль Тани посетить Киев с визитом.

Ранее сообщалось, что во время конференции ООН президент Украины также встретился с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. В ходе переговоров стороны, в частности, обсудили газовый кризис в Европе и урегулирование конфликта в Донбассе.