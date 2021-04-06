Делегацию Зеленского обвинили в грубом нарушении этикета во время визита в Катар

Делегацию президента Украины Владимира Зеленского обвинили в грубом нарушении правил этикета во время визита в Катар. Об этом пишет «Страна.ua».

На приеме у катарского руководства глава офиса Зеленского Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сидели, закинув ногу на ногу и демонстрируя подошвы туфель. В арабских странах это считается оскорблением.

«Нельзя сидеть, положив ногу на ногу. Правая рука считается чистой, а левая — нет, поэтому угощение, например, можно брать только правой рукой. Также нечистыми считаются ноги, поэтому-то, сидя, нельзя показывать подошвы обуви. То, как сидели члены делегации, является проявлением очень большого неуважения», — заявил дипломат Андрей Романюк.

Он добавил, что девушка на фотографии также нарушила правила этикета, оголив колени. «Женщины в делегации должны надевать брючный костюм или длинную юбку (платье). Главное правило — избегать открытых рук до локтя и открытых ног выше колена», — пояснил Романюк.

После критики в соцсетях одну из фотографий встречи удалили с сайта президентского офиса.

Ранее украинский журналист Виталий Портников назвал визит Зеленского в Катар «ошеломляющим и непоправимым провалом». Киев обвиняет Россию в наращивании военного присутствия на Донбассе. Однако обычно в ситуации опасности президенты прерывают официальные визиты.

«О чем свидетельствует поведение Зеленского с точки зрения западной дипломатии и общественного мнения? О том, что никакой реальной опасности нет. Что это была украинская выдумка», — отметил Портников.