Визит Зеленского в Катар посчитали «непоправимым провалом»

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Катар одновременно с заявлениями Киева о «российской угрозе», — «ошеломляющий и непоправимый провал». Такое мнение высказал журналист телеканала «Еспресо» Виталий Портников.

По его словам, обычно в ситуации опасности, которая грозит их государствам, президенты прерывают официальные визиты и возвращаются домой. «О чем свидетельствует поведение Зеленского с точки зрения западной дипломатии и общественного мнения? О том, что никакой реальной опасности нет. Что это была украинская выдумка, а российские чиновники, которые утверждали, что маневры их вооруженных сил никому не угрожают, говорили правду», — указал он.

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«Если украинцы действительно считали бы, что их нападут, разве президент Украины, как ни в чем не бывало, отправился бы с визитом? Конечно, нет!», — добавил Портников.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы блуждании российских войск по Ростовской области с заклеенными номерами. «Никто не блуждал и не блуждает, и российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным для обеспечения безопасности», — сказал он. Песков подчеркнул, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе для Украины, однако «очень внимательно относится к собственной безопасности».

2 апреля Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе. В Минобороны Украины считают, что РФ сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки подразделений Народной милиции ДНР и ЛНР. Между тем министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) решили обсудить «военную активность России вокруг Украины» на ближайшей встрече.