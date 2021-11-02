Байден на климатическом саммите высказался о Путине фразой «у него тундра горит»

Американский лидер Джо Байден раскритиковал президента России Владимира Путина на климатическом саммите в Глазго. Об этом пишет РИА Новости.

Политик отметил, что Россия и КНР «не явились» на встречу G20 в Риме. По его словам, Китай претендует на роль мирового лидера, однако де-факто не участвует в таких форумах, как G20. «То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать», — заявил Байден.

Ранее Путин во время видеообращения для саммита об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго назвал уникальный ресурс страны, который позволит внести вклад в спасение планеты от изменения климата. Глава государства посчитал таким ресурсом лесные массивы России.