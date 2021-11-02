В МИД раскрыли главную задачу России на климатическом саммите в Глазго

Замглавы МИД Вершинин: РФ призвала к согласованным действиям в борьбе с изменением климата

Для России важно признание роли лесных проектов и атомной энергии как реальных инструментов борьбы с изменением климата. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, передает РИА Новости.

Дипломат назвал признание указанных инструментов главной задачей Москвы на климатическом саммите, который проходит в Глазго. По его словам, российская сторона призывает мировое сообщество к согласованным действиям для решения климатических проблем.

Вершинин отметил, что с учетом размера территорий России изменение климата — это серьезный вызов для страны. «Наша зеленая повестка охватывает весь спектр природоохранных направлений: от обеспечения экологической безопасности в Арктике до борьбы с опустыниванием на юге страны», — раскрыл он. Замглавы МИД подчеркнул, что Москва уже добилась снижения выбросов в атмосферу, однако многое еще предстоит сделать.

Ранее стало известно, что видеообращение президента России Владимира Путина прозвучит на климатическом саммите в Глазго во вторник, 2 ноября. По информации ТАСС, речь российского лидера будет приурочена к принятию совместной декларации глав государств и правительств стран-участниц климатического форума о защите лесов и землепользовании.