Министр-инвалид не смогла попасть на климатический саммит в Глазго

Министр Израиля в коляске не попала на саммит в Глазго из-за недоступности для инвалидов

Министр энергетики Израиля Карин Эльхарар не смогла попасть на климатический саммит в шотландском Глазго из-за недоступности мероприятия для людей в инвалидных колясках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на израильские СМИ.

Специальную машину министра не пропустили через все пункты охраны, а предложенные организаторами саммита шаттлы для передвижения не были оборудованы соответствующим образом, в результате чего глава ведомства не смогла добраться до места проведения встреч, запланированных в рамках работы израильской делегации. Отмечается, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, который также принимает участие в саммите, пообещал, что проследит за тем, чтобы Эльхарар обеспечили возможность посетить все мероприятия.

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В своем Twitter-аккаунте израильский министр отметила, что печально видеть, как ООН, продвигающая доступность среды для людей с ограниченными возможностями, не может обеспечить подобную доступность на своих мероприятиях.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден чуть не уснул на саммите в Глазго. Судя по видеозаписи, опубликованной в сети, американский лидер на протяжении минуты пытался не уснуть и время от времени закрывал глаза на несколько секунд. Впоследствии к нему подошел сотрудник президентского аппарата с вопросом, и Байден окончательно проснулся. После того как работник отошел от государственного лидера, он протер глаза и продолжил слушать выступающих.