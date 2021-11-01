Путин не примет участие в климатическом саммите

Президент России Владимир Путин не примет участие в саммите по вопросам изменения климата (COP26), который пройдет в шотландском Глазго. Глава государства записал для участников видеообращение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Песков объяснил решение тем, что на саммите не предусмотрена возможность выступления по видеоконференции. Однако Путин записал обращение к одной из сессий саммита. Она будет посвящена теме управления лесным хозяйством и землепользованием.

По данным «Газеты.ру», Песков уточнил, что не знает, покажут ли видеообращение во время конференции. Представитель Кремля отметил, что об этом нужно спросить организаторов мероприятия.

Международная климатическая конференция COP26 началась в Глазго 31 октября, она должна завершиться 12 ноября. Участники обсудят проблему глобального потепления и меры, которые помогут сдержать повышение температуры до 1,5 градуса Цельсия.