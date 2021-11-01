Глава МВФ высказалась о повышении температуры на планете

Глава МВФ Георгиева: в амбициях и политике международного сообщества есть пробелы

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева высказалась о возможности не допустить повышения температуры на планете до 1,5 градуса Цельсия. Своим мнением она поделилась в блоге МВФ перед началом конференции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго.

По словам главы МВФ, на данный момент существуют пробелы в амбициях и политике международного сообщества по проблеме изменения климата. «Сейчас окно возможностей для сдерживания глобального потепления до 1,5-2 градусов Цельсия быстро закрывается», — предупредила Георгиева.

Глава фонда уточнила, что, если не менять существующую мировую политику, то к 2030 году выбросы углерода будут на много выше, чем предполагается. В итоге для сдерживания глобального потепления до 1,5 градуса Цельсия потребуется сократить выбросы на 55 процентов, а для удержания на отметке 2 градуса Цельсия — на 30 процентов.

Одним из решений вопроса Георгиева назвала фиксирование развитыми странами мира государств с только формирующимся рынком. Она напомнила об обязательстве предоставить странам с низкими доходами ежегодное финансирование в 100 миллиардов начиная с 2020 года.

Ранее страны, участвующие в саммите в Риме достигли соглашения о спасении планеты. Они обязались ограничить темпы глобального потепления до 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Однако срок достижения цели не известен.