Глобальное потепление вынудило людей питаться кактусами

The Independent: засуха на Мадагаскаре заставила население есть кактусы и корм для скота

Затянувшаяся на фоне глобального потепления жара погубила сельское хозяйство и иссушила реки на Мадагаскаре. Чтобы спастись от голода и жажды, население оказалось вынуждено питаться кактусами и кормом для скота, пишет The Independent.

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Остров переживает сильнейшую за 40 лет засуху с ноября 2020 года, сотни тысяч людей страдают от острой нехватки еды и питьевой воды. По оценкам ООН, южная часть Мадагаскара может стать первым в мире регионом, в котором климатические изменения вызвали голод.

«Раньше мы были большим фермерским сообществом, способным прокормить себя», — отметила одна из жительниц островного государства. Теперь посевы уничтожил длительный зной, а ближайшая река Мандраре почти полностью высохла. Отсутствие дождей, по словам женщины, сначала заставило местных обмениваться запасами еды между собой, а потом и вовсе перейти на кактусы или что угодно съедобное. Для некоторых островитян голод оказался смертельным.

Другая жительница Мадагаскара рассказала, что питается сушеной маниокой, которой обычно кормят большой рогатый скот. Однако и этой пищи не хватает — по словам девушки, часто приходится ложиться спать с пустым желудком. В Мировой продовольственной программе ООН отметили, что ради выживания люди в некоторых регионах поедали саранчу и листья кактуса, но теперь даже неприхотливым растениям не хватает влаги.

Представительница организации WaterAid в Мадагаскаре Ханта Рабесандратана (Hanta Rabesandratana) считает, что загрязнение воздуха чаще всего ведет к нехватке жидкости — случившийся на острове водный кризис подтверждает это. Эксперт надеется, что на предстоящей Конференции ООН по изменению климата мировые лидеры помогут странам, находящимся на грани катастрофы, получить необходимые средства на решение глобальной проблемы.

В начале октября Всемирная метеорологическая организация ООН выяснила, что к 2050 году водный кризис затронет многие страны мира. По оценкам экспертов, питьевой воды перестанет хватать пяти миллиардам людей. Человечество пострадает не только от засухи — в некоторых районах продолжит расти концентрация осадков. Предотвратить катастрофу поможет оперативное сокращение выбросов парниковых газов и финансирование систем оповещения о чрезвычайных катастрофах в развивающихся странах.