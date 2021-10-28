Найден способ пережить нехватку воды

В Чили нашли способ пережить период засухи, который случается в стране с декабря по февраль. Латиноамериканские климатологи придумали запасать дождевую воду в искусственно созданных ледниках на вершинах гор, пишет Reuters.

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Проект под названием Nilus планируют запустить в 2022 году, создав хранилище в 100 миллионов литров, — так участники объединения хотят справиться с нехваткой воды, от которой регулярно страдает их регион и многие страны мира. Замораживать жидкость решили на вершинах горного хребта Кахон-дель-Майпо к юго-востоку от чилийской столицы Сантьяго.

В Nilus пояснили, что благодаря сверхнизким ночным температурам в самой высокой точке массива получится быстро превращать воду в лед, а храниться она будет дольше, чем обычно. Когда запасы жидкости на равнине исчерпаются из-за засухи, лед разморозят и доставят в жилые районы. По оценкам экспертов, объема замороженной жидкости хватит, чтобы обеспечивать 100 тысяч человек в течение трех месяцев.

В Кремниевой долине предложили другой способ борьбы с засухой. Стартап Iron Ox создал робота, который контролирует выращивание урожая и позволяет фермерам экономить воду. Устройство перемещает поддоны с растениями и определяет, каких элементов им не хватает для здорового роста. При этом излишки воды можно закачать обратно в систему для повторного использования.