Ведущие страны мира договорились о спасении планеты

Ведущие страны мира, входящие в группу G20 и принимающие участие в ее саммите в Риме, договорились о спасении планеты, сообщает ТАСС.

Участники саммита достигли соглашения о том, что они возьмут на себя обязательства по ограничению темпов глобального потепления. Оно должно быть ограничено 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем. Правда, срок достижения цели не указан.

Схожее обязательство было прописано в заключенном в 2015 году Парижском соглашении по климату. Однако тогда в качестве обязательного ориентира были указаны два градуса по Цельсию, а 1,5 градуса устанавливались как желательный уровень.

Также в нынешнем соглашении указано, что к середине века участники G20 обязуются достичь нулевого уровня выбросов в атмосферу углекислого газа.

