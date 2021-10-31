Путин заявил о большом потенциале России в борьбе с глобальным потеплением

Российский президент Владимир Путин призвал страны наращивать поглощение парниковых газов, а не только сокращать количество их выбросов. Об этом он заявил в рамках саммита G20 в режиме видеоконференции, передает ТАСС.

Он отметил, что для борьбы с глобальным потеплением недостаточно только лишь сокращать объемы их выбросов — важно наращивать поглощение. У России в данном направлении как раз есть большой потенциал и «колоссальные возможности», добавил российский лидер.

На этом же саммите президент России призвал составить рейтинг экологических проектов, который сможет учитывать степень снижения парниковых газов на каждый вложенный доллар. Помимо этого, он напомнил, что страна активно и инициативно участвует в программах по сохранению климата и полностью выполняет все обязательства.

Ранее исполнительный секретарь Рамочной конвенции об изменении климата ООН Патрисия Эспиноза призвала лидеров стран G20 заявила, что «Большая двадцатка» должна взять на себя больше обязательств для выполнения целей Парижского соглашения. «Речь идет не о 100 миллиардах долларов, а о триллионах», — сказала она.

Развитые страны взяли на себя обязательство с 2020 года ежегодно выделять 100 миллиардов долларов для защиты климата развивающихся стран. При этом недавний отчет ООН показал, что план по спасению планеты через достижение климатических целей не был выполнен в полной мере. Его возможно выполнить до запланированного объема вложений только не раньше 2023 года.