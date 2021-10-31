Путин заявил о выполнении Россией всех международных обязательств по климату

Президент России Владимир Путин заявил о том, что Россия активно и инициативно участвует в программах по сохранению климата и полностью выполняет все международные обязательства. Об этом российский лидер сообщил в ходе выступления на саммите «Группы двадцатки» (G20) в режиме видеоконференции. Трансляцию ведет YouTube-канал ТАСС.

Путин подчеркнул, что речь идет об обязательствах, которые Россия взяла на себя, по Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) и Парижскому соглашению.

«Мы последовательно реализуем политику по снижению эмиссии чистых парниковых газов, предпринимаемый шаги с целью увеличения энергоэффективности экономики, модернизации электроэнергетики, сокращению выбросов попутного газа при добычи нефти», — сказал Путин.

Ранее Путин сообщил о готовности России к усилению мер против изменения климата, энергетической безопасности за счет объединения усилий с другими мировыми лидерами. С таким заявлением он обратился к участникам XIV Евразийского экономического форума, который будет проходить в Вероне 28-29 октября.