Европа усомнилась в планах России по спасению планеты

Западные дипломаты усомнились в осуществимости планов России по спасению планеты. Свое мнение политики высказали в опросе Bloomberg.

Один из рисков для реализации намерений России политики увидели в ее напряженных отношениях с Западом из-за присоединения Крыма в 2014 году. К другим угрозам отнесли вопросы по поводу газопровода «Северный поток-2». По словам дипломатов, геополитические конфликты могут негативно сказаться на климатических переговорах, включая конференцию в шотландском Глазго, которая состоится в конце октября. Некоторые из участников просто не доверяют России, в том числе из-за спора российского поставщика «Газпрома» с Молдавией — политики отметили, что компания пыталась надавить на республику и заставить ее отказаться от энергетических реформ ЕС в обмен на более низкие цены на газ.

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При этом дипломаты видят искреннюю заинтересованность России в борьбе с изменением климата, но сомневаются в реализуемости ее инициатив. Политики скептично настроены к обещаниям страны сократить выбросы углекислого газа в атмосферу до нуля к 2060 году.

Дипломаты подчеркнули, что некоторые инициативы России могут получить широкую поддержку. Министр экономики Максим Решетников предложил странам считать чистым любой источник энергии, если он не производит выбросов углекислого газа. Ожидается, что в ноябре Еврокомиссия представит свой новый план по энергетике, в котором ядерная энергия будет рассматриваться как экологически чистая, а природный газ — как переходное топливо.

Другая инициатива России заключается в том, что производимый из природного газа и с улавливаемыми выбросами CO2 водород тоже должен считаться экологически безопасным. Также предлагается рассматривать сибирские леса как компенсацию за вредные выбросы. Эти предложения могут столкнуться с сопротивлением, так как технологий, необходимых для улавливания выбросов, еще нет, а поглощение углекислого газа лесными массивами невозможно измерить.

Президент России Владимир Путин накануне, 28 октября, заявил о готовности страны усилить меры по борьбе с изменением климата. Глава государства подчеркнул, что Россия готова объединить усилия с другими мировыми лидерами. Работу по достижению углеродной нейтральности Путин назвал сложной и напряженной, но отметил ее важность для всего мира. Россия рассматривает возможность раскрыть детали плана по переходу к нулевым выбросам на переговорах по климату в Глазго.