Путин призвал составить рейтинг экопроектов по парниковым газам

Президент России Владимир Путин призвал составить международный рейтинг экологических проектов, который будет учитывать степень снижения парниковых газов на каждый вложенный доллар. Об этом он заявил на саммите G20 в режиме видеоконференции, передает ТАСС.

По мнению главы государства, усилия стран необходимо сосредоточить на тех экологических проектах, которые принесут наилучший результат.

«Эксперты могли бы составить рейтинг таких проектов по степени их отдачи с точки зрения снижения объемов парниковых газов в атмосфере на каждый вложенный доллар», — заявил Путин.

Ранее на саммите G20 Владимир Путин заявил, что Россия последовательно выполняет международные обязательства по сохранению климата.