Путин рассказал об обгоняющем общемировое потеплении в России

Президент России Владимир Путин, выступая на саммите G-20, рассказал об обгоняющем общемировое потеплении в стране. По его слова, увеличение среднегодовой температуры в России превышает мировые показатели. Трансляцию выступления ведет YouTube-канал ТАСС.

«Отмечу, что и среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой — более, чем в 2,5 раза. За 10 лет она увеличилась почти на 0,5 градуса», — отметил Путин.

Еще выше, по его словам, скорость потепления в Арктике. «Естественно, что наша страна активно и инициативно участвует в международных усилиях по сохранению климата. Мы выполняем все взятые на себя обязательства по рамочной конвенции ООН», — добавил президент.

Также он отметил потенциал российских лесов, и водных объектов, включая моря и болота, по поглощению углерода и других вредных выбросов. Россия, по его словам, обладает уникальными возможностями в этой области.

С 31 октября по 12 ноября в британском Глазго состоится международная конференция по вопросам климата COP26. Участие в ней примет и делегация от России.