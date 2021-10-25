Жителям Центральной России пообещали потепление

Вильфанд: во второй половине недели в Центральной России потеплеет до 12 градусов

В центре Европейской России в ближайшие дни температура воздуха прогреется до 12 градусов тепла, что на три-четыре градуса выше нормы. Как рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сваязано это с теплыми вертами, идущими с Атлантики.

Вильфанд пояснил, что уже в среду, 27 октября, водух прогреется до семи-восьми граудсов, а затем до конца недели температура будет расти на градус в день.

«Такая ситуация сохранится до субботы… Начиная с четверга, будут двузначные значения температуры, до 10-12 градусов», — прогнозирует синоптик.

Самым холодным за ближайшие десять дней, по словам Вильфанда, станет понедельник. Температура воздуха в Москве составит от двух до четырех градусов тепла. «Ночные температуры уже сугубо отрицательные в понедельник, минус один-три градуса, а по области даже до минус шести градусов», — отметил он, добавив, что в течение дня будет облачно с прояснениями и без осадков. Во вторник также осадков не ожидается, днем будет пять-семь градусов тепла