Москвичей предупредили о мокром снеге

Синоптики предупредили о мокром снеге в Москве 24 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Специалист заявил, что основная зона ливневых осадков на сегодня уже прошла, однако до вечера могут быть заряды скоротечного мокрого снега, так как температура приблизилась к нулевой отметке.

По прогнозам синоптиков, все выпавшие осадки превратятся в гололед, который покроет землю коркой льда толщиной в несколько миллиметров. «В ночь, как только минуса ударят, сразу вся эта вода на земле, бетоне и асфальте замерзнет (...) Так что завтра скользко будет. Но днем все равно все растает», — заключил он.

При этом Тишковец отметил, что 25-26 октября погода в столице улучшится. Ожидаются солнечные дни, дождь в Москву вернется уже 27 октября.

Ранее Евгений Тишковец также пообещал жителям Москвы самую холодную ночь нынешней осени, снег и гололедицу. По его словам, в ночь на понедельник, 25 октября, в Подмосковье температура может опуститься до минус пяти градусов по Цельсию. Ветер ожидается северо-западный, 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.