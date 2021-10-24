Москвичам пообещали самую холодную ночь, снег и гололедицу

Сотрудник центра «Фобос» Тишковец: в Москве ожидается до −3°C и гололедица на дорогах

Ночь на понедельник, 25 октября, станет самой холодной этой осенью в Московском регионе. В столице температура может опуститься до минус трех градусов по Цельсию, а на дорогах может образоваться гололедица с коркой льда 1-2 миллиметра. Об этом предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает РИА Новости.

По его словам, в Подмосковье температура может опуститься до минус пяти градусов по Цельсию. Похолодание начнется ближе к вечеру. Ветер ожидается северо-западный, 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

В течение дня погода будет определяться тыловой частью североатлантического циклона, из-за чего в районах города ожидаются кратковременные осадки. К вечеру благодаря гребню антициклона погода прояснится, но и станет холоднее.

На этой неделе, 22 октября, также была зафиксирована самая теплая ночь на эту дату за всю историю метеорологических наблюдений на базовой станции ВДНХ, которая ведет свою историю с 1948 года.

Сразу после нее в Москве начался сильный ветер, который, в том числе привел к повреждению Кремлевской стены. Шторм обрушил леса, этот момент попал на видео.