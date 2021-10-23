Вильфанд предупредил о предстоящем похолодании в Москве

Предстоящий понедельник, 25 октября, станет наиболее холодным днем в ближайшие десять дней, температура воздуха в Москве составит от двух до четырех градусов тепла. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает в субботу, 23 октября, ТАСС.

«Ночные температуры уже сугубо отрицательные в понедельник, минус один-три градуса, а по области даже до минус шести градусов», — отметил он, добавив, что в течение дня будет облачно с прояснениями и без осадков.

Во вторник также осадков не ожидается, днем будет пять-семь градусов тепла, в среду — шесть-восемь выше нуля.

По словам Вильфанда, уже к четвергу, 28 октября, в столице потеплеет до плюс 8-13 градусов, однако выходные на следующей неделе будут прохладными.

Ранее Роман Вильфанд пообещал россиянам снег и гололедицу в октябре. Синоптик объяснил, что температура снизится из-за циклона, несущего холодные массы с севера.