России предсказали нехватку питьевой воды

В Министрое считают, что одним из катастрофических последствий глобального потепления для России станет нехватка питьевой воды. Проблема поставила под угрозу запасы в европейской части страны — они могут значительно снизиться к 2035 году, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на экспертов.

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В середине октября ведомство опубликовало план адаптации к климатическим изменениям в области строительства и коммунальных услуг. В документе указано, что рост среднегодовой температуры воздуха повлияет на выпадение осадков — чаще будут случаться как ливни, так и засухи. Подобные изменения помешают обеспечить население питьевой и технической водой.

Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян предсказал, что сильнее всего пострадают Крым, Калмыкия, Краснодарский и Ставропольский края, а также Астраханская, Ростовская, Волгоградская, Курганская и Оренбургская области. В этих регионах, по мнению ученого, уже сейчас недостаточно питьевой жидкости.

Дефицит воды заставит россиян экономить ресурс и может привести к повышению тарифов за коммунальные услуги. Эксперты считают, что простые счетчики необходимо заменить дистанционными системами учета — так получится контролировать утечки и прогнозировать потребление ресурсов.

К началу ноября Минстрой создаст рабочую группу, которая будет оценивать баланс тепловой энергии, потребление технической и питьевой воды, а также состояние сточных вод в городских округах, чтобы учитывать климатические особенности и постараться избежать катастрофических последствий. Самым разрушительным для России эффектом глобального потепления в Минприроды назвали наводнения. Не менее опасными для страны оказались лесные пожары и аномальная жара.