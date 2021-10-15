Тарифам на электроэнергию предрекли подорожание

Увеличение в 2,5 раза ставок платы за использование водных объектов для целей гидроэнергетики приведет к росту цен на электроэнергию для потребителей. Об этом предупредила ассоциация «Гидроэнергетика России» в письме, направленном премьер-министру Михаилу Мишустину, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

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По словам главы организации Олега Лушникова, увеличение налоговой нагрузки на пользование водными ресурсами обсуждалось еще в августе, однако представители бизнеса увидели расчеты только в октябре. В документе отмечается, что повышение ставок «не соответствует целям и направлениям реализации устойчивого (в том числе зеленого) развития России». В связи с этим ассоциация призвала отказаться от повышения ставок и наложить мораторий на их увеличение в дальнейшем.

По мнению заместителя руководителя ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчаковой, в таком случае в регионах присутствия крупных ГЭС тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей вырастут примерно на 25–30 процентов. Для граждан показатель роста может составить 1–1,5 процента, добавил эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода. В En+ уточнили, что сильнее всего это будет ощущаться в Сибири, в которой доля ГЭС в энергобалансе составляет более 50 процентов.

Ранее сообщалось, что Северная Европа столкнулась с усилением энергетического кризиса из-за дефицита воды. Дефицит электричества мешает работе предприятий, а потребители сталкиваются с более высокими счетами. В сентябре цены на электроэнергию в Северной Европе увеличились в пять раз по сравнению с тем же периодом 2020 года.