В России предложили увеличить тарифы на электричество для майнеров криптовалют

Минэнерго: майнеры криптовалют не должны получать электроэнергию по тарифам для населения

Министерство энергетики России предложило увеличить тарифы на электричество для майнеров криптовалют. Как заявил глава ведомства Николай Шульгинов, они не должны потреблять электроэнергию по ценам для населения, передает РБК.

«Мы прорабатываем вопрос в части электроэнергетики. Для поддержания надежности и качества энергоснабжения считаем необходимо исключить возможность потребления майнерами электроэнергии по тарифам для населения», — подчеркнул министр.

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Шульгинов уточнил, что необходимо разделить тарифы, чтобы майнеры не могли воспользоваться сниженными ценами для потребителей и не ухудшали положения, поскольку в противном случае придется увеличивать объем перекрестного субсидирования, что недопустимо.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пожаловался вице-премьеру Александру Новаку, курирующему ТЭК, на подпольных майнеров криптовалюты. Он отметил, что в 2021 году потребление электроэнергии населением в российском регионе превысит уровень прошлого года на 159 процентов. При этом балансы электроэнергии, согласно программе развития области на 2022–2026 годы, предусматривали рост энергопотребления в 2021 году всего на 2,8 процента к прошлому году. Четверть всего объема потребления электроэнергии населением приходится на 1,4 процента домохозяйств в регионе, отмечает глава региона.

