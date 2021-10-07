ФАС спрогнозировала тарифы на электроэнергию на 2022 год

ФАС дала прогнозы по предельным тарифам на электроэнергию на 2022 год

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала проект приказа о минимальных и максимальных уровнях тарифов на электроэнергию в России. Эти показатели будут учитываться региональными властями при конкретных расчетах. Об этом сообщает Парламентская газета со ссылкой на проект приказа ведомства.

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Сообщается, что тарифы на электричество для каждого отдельного российского региона могут вырасти минимум на пять процентов или до уровня предельного индекса подорожания коммунальных услуг, который устанавливается правительством для каждого региона в конце предыдущего года (если он оказался выше пяти процентов).

Предположительно, повышение традиционно произойдет в июле. По прогнозам экспертов, дороже всего электричество обойдется жителям Чукотки. Максимальный уровень тарифа в регионе предлагается установить на уровне 9,27 рубля за киловатт. Также высокие тарифы могут установить в Московской области — 6,23 рубля за киловатт, Москве — 6,28 рубля, Якутии (7,23 рубля) и на Камчатке (7,29 рубля).

Самые низкие тарифы прогнозируют в Иркутской области (1,27 рубля за киловатт), Хакасии (2,44 рубля), Дагестане (2,97 рубля), Чечне (3,09 рубля) и Мурманской области (3,10 рубля).

Кроме того, в ряде регионов при оплате электроэнергии в пределах социальной нормы потребления и сверх нее в ряде регионов применяются разные тарифы. Так, в Красноярском крае социальные тарифы могут колебаться от 1,13 до 2,98 рубля, а потребление электричества сверх того будет стоить от 4,57 до 4,8 рубля за киловатт. Подобные дифференцированные тарифы применяются также в Забайкальском крае, Владимирской, Нижегородской, Орловской и Ростовской областях.

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