Названы необязательные к оплате услуги ЖКХ

Управляющие компании (УК) в России не оказывают бесплатных услуг — за все, что делают их сотрудники, платят жители многоквартирных домов. Но бывают случаи, когда граждане платят повторно за услуги, которые уже включены в перечень обязанностей УК и ежемесячные квитанции, рассказал агентству «Прайм» генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.

Эксперт посоветовал россиянам проявлять бдительность при взаимодействии с управляющими компаниями. Он назвал все, что находится вне квартир, по умолчанию включенным в зону ответственности УК. Плата за уборку, ремонт лестничных клеток, обслуживание придомовой территории, чердаков и подвалов уже есть в квитанции, указал Минко.

При этом у УК есть план текущих ремонтов, отметил специалист. Это означает, что компания поменяет, например, окна в подъезде только тогда, когда соберет необходимые деньги по тарифу. Жителям нужно активно взаимодействовать с УК, чтобы план отвечал их ожиданиям, подчеркнул эксперт.

Он также перечислил оборудование в квартирах, которое является общедомовым имуществом и должно обслуживаться и ремонтироваться за счет УК. Это стояки и трубы водоснабжения и водоотведения, газовые трубы до вентиля, системы отопления (включая батареи). Таким образом, неработающие батареи в квартирах должны заменяться бесплатно, пояснил Минко. Он рекомендовал гражданам получить копию договора между жильцами и УК. В нем прописаны все обязанности коммунальщиков, но большинство жильцов не видели и не читали его, посетовал специалист.

Ранее стало известно, что россияне в разных регионах тратят на ЖКУ от 4,4 до 13,5 процента из общего объема потребительских расходов. Минимум зафиксирован в Ингушетии, также невысок этот показатель (не более 7 процентов) в ряде других республик (Дагестан, Хакасия, Калмыкия, Чечня) и Севастополе. Самая большая доля расходов на ЖКУ — у жителей Ярославской области (13,5 процента).