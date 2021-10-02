В Госдуме дали советы по экономии на оплате ЖКХ

Депутат Госдумы Роман Лябихов рассказал россиянам, как можно сэкономить на оплате услуг ЖКХ. В беседе с URA.RU он посоветовал регулярно проверять квитанции и использовать энергосберегающие лампы для снижения расходов по коммуналке.

«Самое простое, что может сделать каждый гражданин, что позволит заметно уменьшить свои расходы на коммунальные услуги, это установить счетчики (...) Также важно регулярно проверять по квитанции, какие услуги вы оплачиваете. Может выясниться, что фактически их не получая, вы за них платите», — отметил Лябихов и добавил, что для тех, кто собирается в отпуск, тоже есть возможность снизить расходы на коммуналку.

По его словам, гражданин, который не смог из-за отъезда вовремя передавать показания и получил квитанцию по общедомовому тарифу, может оформить перерасчет после снятия контрольных показаний. Для этого ему нужно обратиться с соответствующим заявлением в управляющую компанию. «Если УК неправильно применила тарифы, то имеет смысл обратиться в территориальное отделение Госжилинспекции», — заключил депутат и напомнил про льготы для инвалидов, пенсионеров, ветеранов труда и жителей Крайнего Севера.

Ранее эксперты сферы ЖКХ рассказали, что отказ от использования мусоропровода в многоквартирном доме — один из способов сэкономить на жилищно-коммунальных услугах, в среднем он позволяет жильцам сократить расходы на тысячу рублей в год.

