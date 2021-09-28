Тарифам ЖКХ предсказали подорожание до «экономически обоснованных»

Российское правительство намерено поднять тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и довести их до экономически обоснованных, считает представитель инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский. Свое мнение он выразил в интервью радио Sputnik.

Материалы по теме Не все включено Россияне перестали платить за ЖКХ из-за коронавируса. К чему это приведет? Эффективная экономия Можно ли снизить расходы в Москве

Эксперт отметил, что сейчас плата за коммунальные услуги не покрывает их себестоимость. По мнению экономиста, повышение будет происходить постепенно, в течение трех-четырех лет. Тогда «коммуналка» начнет приносить государствую «какую-то прибыль».

При этом, уверен Андриевский, некоторым категориям граждан будут предоставлена социальная поддержка для оплаты ЖКУ в виде льгот и субсидий. В первую очередь, по его мнению, к этому списку можно отнести пенсионеров. Кроме того, это люди с серьезными хроническими заболеваниями и инвалидностью, которые уже тратят большие суммы на лекарства и лечение. Также, полагает Андриевский, в этот список могут попасть многодетные семьи.

Ранее сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский предположил, что расширение перечня получателей поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг спровоцирует рост тарифов на 20 процентов. По его словам, рост будет зависеть от того, как именно будут проводиться работы по экономическому обоснованию тарифов и насколько активно будет вестись работа по модернизации инфраструктуры ЖКХ.