Россияне обошли американцев в готовности спасать планету

Более половины россиян — около 65 процентов — обращает внимание на то, как их повседневное поведение влияет на изменение климата. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Boston Consulting Group (BCG) совместно с компанией BVA в 10 странах мира. Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

При этом более 40 процентов опрошенных россиян, отвечая на вопрос о том, какие чувства вызывают у них мысли об изменении климата, заявили, что готовы действовать. По этому показателю они обошли американцев (34 процента), но уступили, к примеру, немцам (52 процента) и китайцам (50 процентов).

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Две трети россиян восхитились людьми, которые готовы предпринимать конкретные действия для сокращения негативного воздействия на климат. Однако столько же опрошенных с пониманием относятся к тем, кому не удается выбирать альтернативы для спасения планеты.

Главной помехой на пути изменения модели потребления для россиян становится отсутствие информации: 36 процентов опрошенных признают, что не знают, чем можно помочь. 33 процента при этом не считает, что их поведение действительно может изменить ситуацию с климатом, а 35 процентов указывает на отсутствие альтернативы. При этом более высокая стоимость ответственного потребления, выступающая главной помехой на мировом уровне, в России занимает лишь четвертое место в списке причин непринятия экологических мер. О том, что они совсем не стремятся изменить свое поведение, заявили лишь 6 процентов россиян.

Ответственность за изменение климата, как считает две трети опрошенных по всему миру, несут крупные корпорации и большие страны, такие как США и Китай. Лидерами же в борьбе с этим явлением, по мнению опрошенных, должны быть правительства стран (так полагает более половины респондентов) и большие международные компании (44 процента).

Основные угрозы от глобального потепления для России, по оценкам Минприоды, связаны с наводнениями, разрушительными лесными пожарами и аномальной жарой. В ведомстве отмечают, что за последние 20 лет число опасных гидрометеорологических явлений на территории страны удвоилось. Всемирная организация здравоохранения, в свою очередь, считает изменение климата и его катастрофические последствия самой главной угрозой для жизни и здоровья людей во всем мире.

